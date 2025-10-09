Roberto De Zerbi a encore frappé ! Après une première saison prometteuse, l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille s’est confié comme jamais dans une interview au Corriere della Sera. Et attention : entre drames familiaux, coups de gueule, baston dans le vestiaire et déclaration d’amour à Marseille…

Un parcours de vie compliqué

“C’est la première fois que j’en parle. Il y a un moment précis de ma vie où je commence à jouer au football pour aider ma famille. Je passe de l’oratoire à Lumezzane puis à Milan, entre 1992 et 1994, coïncidant avec la crise économique chez nous. Nous sommes obligés de vendre l’usine de tapis et nous passons des années très difficiles. À ce moment-là, je ne plaisantais plus. Au printemps, le lendemain de la signature de mon premier quinquennat avec Milan, j’étais à la succursale pour signer l’hypothèque pour acheter la maison à mes parents.”

Une confiance totale en Longoria et Benatia

“Je ne sais pas si je suis l’entraîneur idéal pour eux, mais Marseille est l’endroit idéal pour moi, pour la valeur qu’il donne au football. Je ne pensais pas investir autant de temps dans la relation avec les managers. Mais à Marseille, avec le Président Longoria et le Directeur sportif Benatia, j’ai peut-être construit la plus belle relation de tous les temps”

Entre la ferveur du public, les relations fortes avec Longoria et Benatia, et l’amour du jeu, l’Italien est plus que jamais chez lui dans la cité phocéenne.

La bagarre Rabiot–Rowe qui a tout changé !

Mais tout n’a pas été rose. Le coach a dû gérer une explosion dans le vestiaire après la défaite face à Rennes :

“Jamais je n’ai vu cela. Et je viens de la rue. Mais cela nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui ne voulait pas prendre de recul.”

Un avenir à Marseille ?

Roberto De Zerbi a aussi parlé de son avenir et des différentes sollicitations qu’il a pu avoir notamment celle du Bayern de Munich avant de signer à l’OM :

« Cela semble irrespectueux d’en parler, mais il y avait quelque chose. Avec Milan ? Jamais »



Il a également été interrogé sur un potentiel retour dans ses terres natales en Italie :

« Oui, je suis Italien et je suis beaucoup le championnat. Mais je suis aussi bien à l’étranger«