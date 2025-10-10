Entraîneur du FC Nantes de novembre 2023 à mars 2024, Jocelyn Gourvennec a attaqué son ancien club en justice.

Jocelyn Gourvennec n’a pas encore totalement terminé son histoire avec le FC Nantes. Arrivé en novembre 2023, le technicien de 53 ans avait dirigé quinze rencontres pour un bilan catastrophique : quatre victoires, un match nul et dix défaites. En mars 2024, le club décidait de mettre fin à la collaboration.

Un an et demi plus tard, Gourvennec et trois de ses anciens adjoints ont saisi les Prud’hommes de Nantes afin de contester leur licenciement pour faute grave. Selon Ouest-France, l’ancien entraîneur réclame près de deux millions d’euros au FC Nantes, estimant que son départ a été injustifié.

Gourvennec a emmené le club « dans le mur »

Du côté des dirigeants du club, on maintient que la faute grave était « la seule option pour mettre fin au contrat à durée déterminée d’un entraîneur qui a été engagé pour être performant et qu’il ne l’est pas et emmène le club dans le mur. Après, c’est la descente en Ligue 2 avec des conséquences économiques très lourdes », a déclaré Me Jean-François Klatovsky, avocat du FCN.

Ce n’est pas la première fois que Nantes se retrouve condamné pour un licenciement jugé abusif. En décembre 2024, le conseil des Prud’hommes avait ordonné au club de verser 730.000 euros à Pierre Aristouy, licencié en novembre 2023 et remplacé… par Gourvennec.