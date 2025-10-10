Pierre-Emerick Aubameyang vient d’inscrire un quadruplé avec le Gabon face à la Gambie.

En pleine trêve, l’OM a vu onze joueurs de son effectif partir avec leurs sélections respectives. Parmi eux, il y en a un qui a totalement régalé ce vendredi. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang était opposé à la Gambie avec le Gabon, dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du Monde.

Une rencontre qui a longtemps été indécise, mais qui a finalement été remportée par le Gabon 4-3, grâce à un quadruplé retentissant du numéro 97 olympien. Ce dernier a d’ailleurs été expulsé à la 86e, après un second carton jaune pour avoir poussé un adversaire. À lui tout seul, il a donc vécu un match totalement fou, mais a donné la victoire à sa nation, qui est encore en course pour finir première de son groupe. Il restera donc un dernier match, qui se jouera sans Aubame…

Les buts d’Aubameyang en vidéo