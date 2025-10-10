Le Stade Rennais vient d’annoncer un changement dans son organigramme, avec l’arrivée d’un nouveau président du Conseil d’Administration.

Changement important dans la gouvernance du Stade Rennais. Ce vendredi, le club breton a officialisé le départ d’Alban Gréget de la présidence du Conseil d’Administration. En poste depuis 2018, ce dernier cède sa place à Guillaume Cerutti, proche collaborateur de la famille Pinault depuis une dizaine d’années.

Guillaume Cerutti n’est pas un inconnu dans le cercle du propriétaire du SRFC. Actuel Président de Pinault Collection et Président du Conseil d’Administration de Christie’s, il a également occupé le poste de PDG de la célèbre maison de ventes aux enchères entre 2016 et 2025. Sa nomination confirme la volonté du groupe familial de maintenir une gouvernance solide et expérimentée à la tête du club rouge et noir.

Le Stade Rennais a tenu à remercier chaleureusement Alban Gréget pour ses sept saisons d’engagement au sein du club. Au club depuis 2018, il a joué un rôle clé dans le développement structurel du SRFC, notamment à travers le projet de modernisation du centre d’entraînement Henri Guérin, de l’Académie et du siège administratif.

Sous sa supervision, le club a franchi plusieurs étapes importantes, consolidant son statut parmi les structures les plus performantes de l’élite française.