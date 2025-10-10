Équipe de France : la compo des Bleus pour affronter l’Azerbaïdjan
William Tertrin
10 octobre 2025
Voici les compos officielles du match entre l’équipe de France et l’Azerbaïdjan.
Ce vendredi soir, l’équipe de France reçoit l’Azerbaïdjan pour la suite des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Didier Deschamps. Coup d’envoi à 20h45 au Parc des Princes.
La compo des Bleus
Maignan – Gusto, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Olise, K. Thuram, Rabiot, Coman – Ekitike, Mbappé (cap).