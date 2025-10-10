ASSE • ...

Il était tout proche de la sortie, mais Zuriko Davitashvili a prouvé contre Montpellier pourquoi Saint-Étienne a eu raison de le bloquer cet été.Avec un doublé décisif face à Montpellier (2-0), l’ailier géorgien a fait taire les doutes et relancé les Verts dans la course à la montée et la première place. Un véritable message envoyé à ceux qui pensaient que son histoire avec […]