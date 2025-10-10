Si sa venue prochaine au Vélodrome avait déjà été annoncée, la date officielle pour voir Zinedine Zidane fouler la pelouse est désormais connue.

Le 7 décembre prochain, l’Orange Vélodrome de Marseille vibrera au rythme de « The Universe League », un événement inédit mêlant football, spectacle et émotions, porté par Universe Football et la Kings League. Au cœur de ce projet, Zinedine Zidane, natif de la cité phocéenne, sera présent sur la pelouse pour une rencontre exceptionnelle.

Une belle initiative

« The Universe League » est une initiative de Universe Football, une structure fondée par Ryad Zidane, neveu de Zinédine, et Naïl Ouaret. Cette organisation se distingue par son engagement à la croisée du sport, de la culture et des actions sociales, avec des initiatives telles que des galas de charité, des formations pour les jeunes et des dispositifs d’accompagnement professionnel.

En collaboration avec la Kings League, une compétition de football à sept créée par Gerard Piqué, cet événement promet de réunir des légendes du football parisien, marseillais, madrilène et catalan pour une soirée mémorable.

Zidane très attaché à l’OM

Bien que Zinédine Zidane n’ait jamais joué professionnellement pour l’Olympique de Marseille, il a toujours été un fervent supporter du club. Né à Marseille, il a grandi dans le quartier de La Castellane et a souvent exprimé son admiration pour l’OM. Dans une interview, il confiait : « De 11 à 14 ans, j’allais au Vélodrome avec mes amis, dans le Virage Nord, sous le tableau d’affichage. Je regardais mes idoles, comme Enzo Francescoli et Karl-Heinz Förster. J’étais supporter de l’OM, et je le suis toujours. »

Ce retour au Vélodrome revêt donc une dimension symbolique forte pour l’ancien meneur de jeu des Bleus et du Real Madrid.

Plus d’infos ce samedi concernant l’événement

La Kings League dévoilera davantage de détails sur l’événement et son casting ce samedi. Les places pour « The Universe League » seront disponibles à la billetterie officielle, et un teaser vidéo est d’ores et déjà disponible pour susciter l’impatience des fans.

Rendez-vous le 7 décembre au Vélodrome pour vivre une soirée inoubliable, placée sous le signe du football, de la passion et de l’émotion.