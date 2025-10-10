OM : Rabiot encore hué au Parc des Princes, le public parisien ne lui pardonne rien !

Comme face à l’Islande lors du précédent rassemblement de l’équipe de France, Adrien Rabiot a de nouveau été hué par le public du Parc des Princes.

Ce vendredi soir, lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France affrontait l’Azerbaïdjan au Parc des Princes. Adrien Rabiot, titulaire au milieu de terrain, a de nouveau été accueilli froidement par une partie du public parisien.

À chaque touche de balle du milieu de terrain de l’AC Milan, des huées se sont élevées depuis la tribune Auteuil, rappelant les sifflets essuyés lors du match contre l’Islande le mois dernier. Cette hostilité persistante est évidemment liée à son transfert controversé à l’Olympique de Marseille la saison dernière, lui qui a été formé au PSG. Certains supporters parisiens n’ont pas digéré son passage par l’OM, malgré son départ pour l’AC Milan.

Le sélectionneur Didier Deschamps, bien que conscient de la situation, avait exprimé son souhait que ces manifestations de mécontentement ne perturbent pas le bon déroulement du match. Il a insisté sur le fait que ces joueurs représentent la France et que de telles attitudes ne devraient pas avoir lieu.