Détruit par la presse belge après un mauvais nul de la Belgique face à la Macédoine du Nord, Rudi Garcia pourrait bien regretter de ne pas avoir fait appel à Lucas Stassin.

Ce vendredi, les Diables rouges ont concédé un match nul 0-0 face à la Macédoine du Nord, lors de leur cinquième rencontre de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Si le résultat n’élimine pas la Belgique, il souligne la pression qui pèse sur Rudi Garcia et ses choix de sélection, notamment l’absence de certains talents comme Lucas Stassin, actuellement en pleine forme à l’ASSE avec 4 buts et 2 passes dé en 8 matchs.

« Rudi Garcia : reprenez-vous ! »

« Ça devient dangereux », écrit Het Laatste Nieuws, soulignant la frustration générale : « Frustration et déception : les Diables Rouges se cassent les dents face au mur nord-macédonien. » Et le chef football du quotidien flamand ne mâche pas ses mots sur Garcia, qui « doit se reprendre de toute urgence. Les Diables Rouges ont un problème. Le sélectionneur national aussi, avec ses changements étranges. La Belgique doit absolument remporter au moins un point lundi à Cardiff, sinon la situation deviendra très délicate si nous voulons nous qualifier pour les États-Unis. » Avant d’ajouter : « Rudi Garcia : reprenez-vous ! »

La Dernière Heure pointe également la difficulté offensive des Belges et critique le choix du sélectionneur : « Les Diables ont tout essayé, mais l’attaque belge s’est cognée sur le mur macédonien », et précise que « Rudi Garcia s’est trompé. Les Belges ont passé leur temps à tricoter autour du rectangle adverse. Parfois même dedans, avec des Macédoniens qui ont poussé le concept de bloc bas à l’extrême. Il était souvent sept dans la dernière ligne devant Dimitrievski, leur excellent gardien. »

Le Mondial conditionné à un transfert pour Stassin ?

Dans ce contexte, l’absence de Lucas Stassin, meilleur élément offensif de l’ASSE et auteur d’un doublé avec les Espoirs vendredi, pourrait pencher dans la balance, en la défaveur de Garcia. Net Nieuwsblad insiste d’ailleurs : « La Coupe du monde est encore loin : les Diables rouges laissent à nouveau filer des points précieux et se retrouvent sous pression dans leur groupe. Toutes les chances ont été gâchées. »

Lundi, le déplacement de l’équipe A au pays de Galles s’annonce décisif. Sans Stassin, qui sera avec les Espoirs face au Danemark mardi. Mais si l’attaquant des Verts continue à empiler les buts à l’étage inférieur, il se pourrait bien que Rudi Garcia ne change d’avis à son sujet. Pour l’instant, l’avenir de Stassin en sélection dépendra surtout d’un éventuel transfert cet hiver, dans un club plus huppé.