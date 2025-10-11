Deuxième au classement des gardiens de Ligue 1 ayant effectué le plus d’arrêts, Anthony Lopes surpasse néanmoins ses adversaires dans un domaine similaire.

Alors que le FC Nantes bataille pour son maintien, Anthony Lopes s’affirme comme LE meilleur joueur nantais cette saison, mais surtout le véritable rempart. Avec un taux d’arrêts impressionnant de 80,6%, le gardien portugais repousse plus de 8 tirs sur 10, un chiffre qui fait de lui le meilleur gardien de Ligue 1 sur ce critère. Dans le détail, il a effectué 29 arrêts sur 37 tirs subis au total. 29 arrêts, c’est néanmoins le deuxième plus gros total du championnat, derrière Koffi d’Angers (32), comme nous vous le relayions il y a quelques jours.

Lopes surpasse Greif, Rulli, et Chevalier

Dans une équipe souvent mise sous pression, ses performances sont cruciales, et il devance ainsi des gardiens de grosses écuries, comme Greif, Rulli, ou encore Chevalier. Actuel 15e du championnat, à égalité avec le barragiste, le FCN sera une nouvelle fois amené à batailler pour sa survie cette saison. Heureusement, Luis Castro a un atout de taille qui se nomme Anthony Lopes, sur lequel Nantes a su mettre la main en janvier dernier.