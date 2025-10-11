Le Brésilien pourrait quitter son club de Santos cet hiver…

En fin de contrat en décembre prochain, Neymar (33 ans) restera-t-il à Santos où il est régulièrement blessé depuis son retour, ou relèvera-t-il un nouveau challenge à l’étranger ? Un retour en Europe avait été évoqué cet été, où son nom avait notamment circulé du côté de l’OM, sans réels fondements. Mais selon le Daily Mail, c’est vers une autre destination que l’ancien crack du Barça et du PSG pourrait se diriger : l’Inter Miami !

Beckham le veut à Miami avec Messi

Le tabloïd britannique croit en effet savoir que David Beckham souhaite faire venir Neymar pour l’associer à nouveau avec ses anciens partenaires du Barça, Lionel Messi et Luis Suarez, afin de recomposer la fameuse MSN. Le trio avait inscrit 364 buts et délivré 173 passes décisives avec le club catalan. « Miami travaille sur de nouveaux contrats pour Messi et Suarez, mais envisage également d’ajouter Neymar », révèle de Daily Mail, qui précise qu’aucune négociation n’a encore débuté. A suivre…