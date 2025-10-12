Le milieu portugais a inscrit l’unique but de la victoire contre l’Irlande (1-0) hier et il l’a de suite dédié à son ami tragiquement disparu.

Hier soir, le Portugal a disputé contre l’Irlande son premier match à domicile, à Lisbonne, trois mois après la disparition de Diogo Jota et de son frère André Silva. Après un penalty raté par Cristiano Ronaldo, Ruben Neves a inscrit le but portugais dans le temps additionnel, de la tête, et rendu hommage à son ami Diogo Jota, dont il a hérité du numéro 21 en sélection.

Ruben Neves a d’abord exhibé le tatouage représentant une accolade entre Jota et lui sur son mollet gauche, puis il a pointé les doigts vers le ciel.

Le premier but de Neves en sélection

« C’est mon premier but en équipe nationale, a-t-il ensuite commenté. Avec ce numéro, ça n’aurait pas pu tomber mieux. C’était son désir et sa passion d’être ici avec nous. Sa volonté, son sens du sacrifice, son envie de gagner… j’avais dit que chacun de nous donnerait un peu de ce que Diogo était, et aujourd’hui, c’est ce qui s’est passé ». Neves et Jota étaient très liés depuis leur passage commun sous le maillot de Wolverhampton (2017-2020).