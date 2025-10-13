Le gardien du LOSC, Berke Özer, est au cœur d’une vive polémique après avoir quitté subitement le rassemblement de la sélection turque dimanche matin, sans autorisation officielle selon sa Fédération. Un geste qui pourrait lui valoir une lourde sanction.

Tout a commencé samedi soir, après la large victoire de la Turquie face à la Bulgarie (6-1), dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Berke Özer, qui n’était pas sur la feuille de match, aurait pris la décision de quitter le camp d’entraînement dès son retour à Istanbul, sans en avertir formellement le staff national. « Il a quitté notre centre d’entraînement à son retour à Istanbul, invoquant son absence pour le match Bulgarie-Turquie d’hier, et ce sans l’autorisation de notre encadrement technique et administratif », a dénoncé la Fédération turque de football (TFF) dans un communiqué officiel.

Des mots forts, accompagnés d’une condamnation sans détour : la TFF évoque un « comportement inacceptable ». De quoi faire trembler le portier lillois, pourtant en pleine ascension depuis quelques semaines, notamment après son incroyable performance face à l’AS Rome le 2 octobre, où il était entré dans l’histoire en arrêtant trois fois le même penalty en Ligue Europa.

Face à l’ampleur de la controverse, Berke Özer a tenté de se défendre rapidement via une story Instagram. Le joueur affirme être parti « avec la permission » du staff, tout en dénonçant des décisions « non motivées par les performances ». Il assure également avoir signalé une « douleur » avant son arrivée au rassemblement, ce qui justifierait son absence.

Özer a-t-il franchi la ligne rouge ?

Mais en Turquie, les explications du gardien ne convainquent pas grand monde. Plusieurs médias locaux affirment que le Conseil de discipline du football professionnel (PFDK) va prochainement convoquer le portier du LOSC pour statuer sur son cas. Et la sanction pourrait être sévère : le règlement turc prévoit une interdiction de compétition allant « de deux mois à un an » pour tout joueur quittant le rassemblement sans motif valable.

Plus inquiétant encore, la TFF envisagerait de saisir la FIFA, ce qui pourrait entraîner une extension de la sanction à son club, le LOSC. Pour l’instant, le club nordiste reste discret. « Pas d’information », a simplement répondu un porte-parole ce lundi matin, sans confirmer ni infirmer un éventuel impact pour la suite de la saison.

Berke Özer, 25 ans, vit donc un tournant crucial dans sa carrière. Devenu héros en Coupe d’Europe il y a quelques jours, le gardien turc se retrouve désormais menacé d’une suspension qui pourrait briser sa dynamique. Un scénario inattendu pour un joueur qui espérait profiter de ses récentes performances pour s’imposer durablement dans les cages lilloises.

Entre conflit ouvert avec sa Fédération et risque de sanctions internationales, l’avenir du portier s’écrit désormais dans l’incertitude. Le LOSC, lui, croise les doigts pour que la tempête reste cantonnée à Ankara… et ne déborde pas jusqu’à la Ligue 1.