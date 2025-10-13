Tous deux blessés en sélection, Kylian Mbappé et Franco Mastantuono sont rentrés à Madrid. L’un pourra jouer dimanche à Getafe, pas l’autre…

Le virus FIFA avait encore frappé fort du côté du Real Madrid ! Kylian Mbappé est ressorti du match contre l’Azerbaïdjan (3-0) avec une cheville douloureuse alors que Franco Mastantuono, lui, a ressenti une gêne à la cuisse gauche lors d’un entraînement de la sélection argentine. Le gaucher a dû faire l’impasse sur les deux rencontres des champions du monde. Les deux sont rentrés à Madrid afin d’y passer des examens, dont le verdict vient de tomber.

Mbappé pourra jouer dimanche

Il y a deux bonnes nouvelles et une mauvaise. La première bonne, c’est que Kylian Mbappé devrait pouvoir tenir sa place à Getafe dimanche. Le Français, avec ses 14 buts en 10 matches avec les Merengue depuis le début de la saison, est un élément indispensable à Xabi Alonso. Même s’il n’est pas totalement remis de sa blessure à une cheville, il devrait aligner à la pointe de l’attaque.

L’autre bonne nouvelle, c’est que la piste d’une blessure sérieuse a été écartée pour Mastantuono. Ce n’est donc pas une déchirure. Pour autant, il n’est pas sûr qu’il soit présent à Getafe. Dans son cas, Xabi Alonso ne prendra aucun risque car il a des remplaçants d’un niveau au moins équivalent à l’ancien joueur de River Plate.