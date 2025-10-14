Revue de presse espagnole : Mbappé va mieux au Real, ça s’anime pour l’avenir de Lewandowski au Barça

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 14 octobre 2025. Au menu : des nouvelles rassurantes de Kylian Mbappé au Real Madrid et au sujet de l’avenir de Robert Lewandowski au FC Barcelone.

AS : « Le Mondial est notre grand rêve »

Pedri ne cache plus les ambitions de l’Espagne : remporter une deuxième Coupe du Monde à l’été 2026. Au Real Madrid, le retour en forme de Jude Bellingham pourrait être fatal à Franco Mastantuono, blessé avec l’Argentine.

MARCA : « Vers le record »

Si elle ne perd pas contre la Hongrie, la Roja peut égaler le record de 29 matches sans défaite de Vicente Del Bosque. De son côté, Edu Aguirre a donné des nouvelles rassurantes de Kylian Mbappé : « Il jouera dimanche contre Getafe. Il aura encore deux jours de repos et reprendra l’entraînement jeudi. »

SPORT : « Quand l’offre est arrivée, plus de débat »

Alexia Putellas a refusé un pont d’or du PSG pour rester fidèle au FC Barcelone et s’en félicite : « Le débat a tourné court quand le Barça m’a dit qu’il voulait que je reste. »

MUNDO DEPORTIVO : « OK – KO »

Mundo Deportivo fait le point sur l’état des troupes du FC Barcelone avant Gérone samedi. De son côté, Pini Zahavi a fait le point sur l’avenir de son client Robert Lewandowski : « Son contrat avec Barcelone expire l’été 2026 et aucune décision n’a encore été prise. Nous devons attendre et voir ce qui se passe dans les prochains jours. »