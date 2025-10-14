Déjà intéressée cet été par le profil d’Enzo Bardeli (Dunkerque, 24 ans), l’AS Saint-Étienne n’a pas abandonné l’idée de le recruter au prochain mercato. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet en débattent.

« Oui, le milieu stéphanois a besoin de créativité »

« Si la meilleure recrue estivale de l’ASSE se nomme Mahmoud Jaber, au four et au moulin, il manque de la créativité au milieu de terrain. Les éléments en place sont de bons soldats mais ne montrent pour l’instant une réelle capacité à savoir produire du beau jeu sur la durée. Le jeune Igor Miladinovic le fait par bribes et l’arrivée d’un joueur comme Enzo Bardeli amènerait plus de génie au jeu stéréotypé d’Eirik Horneland. Celui-ci est propre mais manque un peu de folie.

Kilmer Sports avait eu le nez creux cet été en identifiant Bardeli comme le chaînon manquant mais ce dernier était finalement resté à Dunkerque, où il confirme ses bonnes dispositions de la saison écoulée avec 4 buts et 3 passes décisives en Ligue 2. Ces lignes de statistiques suffisent à mieux cerner les capacités de ce joueur à l’aise avec le ballon et… sous contrat jusqu’en juin 2026. Cette fois-ci, le club nordiste devrait donc être plus ouvert à la négociation en janvier afin de récupérer une petite indemnité de transfert… »

Bastien AUBERT

« En juin, oui ; cet hiver, non »

« J’avoue n’avoir jamais été fan du mercato hivernal. D’ailleurs, en tant que vieux de la vieille, pour moi, c’est « mercato » tout court. Et ça ne devrait pas exister. La possibilité de corriger toute une équipe à mi-saison fausse la compétition à mon sens. C’est dans cette optique que je pense que le recrutement d’Enzo Bardelli cet hiver n’aurait pas beaucoup de sens pour les Verts. A quoi bon empiler les milieux de terrain ? Igor Miladinovic est en train de pointer le bout de son nez, pourquoi lui couper son élan en faisant venir un potentiel remplaçant ?

Kilmer Sports a fait des choix judicieux l’été dernier et, franchement, cet effectif a largement les moyens de remonter en Ligue 1 en l’état. Recruter Bardelli en juin prochain, ce serait une super idée. Mais dès janvier, non. Ou alors, l’acheter cet hiver mais le laisser terminer la saison à Dunkerque. L’ASSE n’a pas besoin de lui pour remonter. Et si elle rencontre des difficultés, ce ne sera pas un problème de talent chez ses joueurs, plutôt de compétences du côté de son entraîneur car je dois avouer qu’Eirik Horneland ne me convainc pas beaucoup… »

Raphaël NOUET