Le Real Madrid devrait pouvoir compter sur Franco Mastantuono pour son déplacement à Getafe dimanche. Et il vise désormais Dayot Upamecano pour renforcer sa défense.

Rentré prématurément de sélection, Franco Mastantuono a passé des examens, qui ont révélé que sa surcharge aux ischios n’était pas grave. En revanche, le staff médical ne s’était pas prononcé sur sa participation au match à Getafe dimanche. Il fallait attendre de voir comme le milieu offensif argentin se sentirait lors de ses premières séances avec les Merengue. Eh bien, selon un journaliste de Radio Marca, tout va bien pour lui, qui devrait donc être dans le groupe pour le court déplacement à Getafe.

Upamecano plutôt que Konaté pour renforcer la défense ?

Rayon rumeur mercato, Ekrem Konur annonce ce mardi que le Real Madrid viserait désormais Dayot Upamecano pour renforcer sa défense. La Maison Blanche avait fait de William Saliba une priorité mais le défenseur français a préféré prolonger à Arsenal. Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool en juin, est également ciblé mais il serait désormais proche d’une prolongation. Visiblement déterminé à recruter un Tricolore pour son arrière garde, le Real ciblerait désormais Upamecano, que le PSG suit également. Une offre de 20-25 M€ plus des bonus pourraient être formulée au Bayern Munich.

Le défenseur central doit espérer que les dirigeants du Real Madrid n’ont pas suivi sa prestation lors d’Islande-France (2-2). Car lundi soir, il a été totalement à côté de ses pompes, sa responsabilité étant impliquée sur l’égalisation islandaise…