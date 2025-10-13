Zinédine Zidane a expliqué que le joueur qui lui plaisait le plus actuellement était la star du FC Barcelone Lamine Yamal.

Il est des talents qui transcendent les plus grandes rivalités. Ainsi, aucun supporter du Real Madrid niera le fait que Lionel Messi est l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Tout comme, parmi les plus anciens du FC Barcelone, il ne viendrait à l’esprit de personne de dire qu’Alfredo Di Stefano n’était pas un génie. Surtout qu’il a été à une décision fédérale près d’être blaugrana… Lamine Yamal semble faire partie de cette catégorie de joueurs dont la terre entière reconnaîtra le talent.

« Un joueur qui me fait vibrer ? Lamine Yamal ! »

Ainsi, dans un entretien à La Gazzetta dello Sport, Zinédine Zidane a mis de côté le fait qu’il a été joueur puis entraîneur du Real Madrid en vantant les qualités de Lamine Yamal, nouvelle idole du FC Barcelone : « Un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon ? Lamine Yamal ! Face à l’Inter Milan la saison passée en Ligue des champions, à San Siro, il a tout fait, tout seul ».

Les supporters du Real Madrid sauront pardonner ce léger écart de leur légende, tant il est vrai que Lamine Yamal met tout le monde d’accord par sa magie balle au pied !