OM : vive inquiétude pour Gouiri, De Zerbi reçoit plusieurs bonnes nouvelles ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse espagnole : un retour et un crack attendus au Real Madrid, signature XXL au FC Barcelone ! 

Nico Paz
Bastien Aubert
15 octobre 2025

Voici al revue de presse espagnole en date du mercredi 15 octobre 2025. Au Real Madrid, Ferland Mendy est enfin de retour tandis que le FC Barcelone annoncera la prolongation de Frenkie De Jong dans la journée.

AS : « Nico Paz sera un crack »

Pour les observateurs, il ne fait aucun doute que Nico Paz est un crack qui bonifiera le Real Madrid à son retour annoncé en 2026. De son côté, l’Espagne a roulé sur la Bulgarie (4-0).

SPORT : « Autre paseo »

La dernière démonstration de la Roja met en joie la presse catalane, qui s’inquiète toutefois de la blessure de Robert Lewandowski avec le FC Barcelone. Au Barça, la bonne nouvelle du jour vient de la prolongation annoncée de Frenkie De Jong après des mois de tractations.

MARCA : « De tête au Mondial »

L’Espagne semble invincible en vue de la Coupe du Monde 2026 tandis que le forfait de Lewandowski pour le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid est désormais acté. Le Lolonais sera absent quatre semaines.

MUNDO DEPORTIVO : « Play Barça »

Le Barça est tout heureux de présenter son maillot spécial Clasico, où la star internationale de la musique Ed Sheeran tiendra la vedette. La rencontre tant attendue aura lieu le dimanche 26 octobre prochain au Bernabeu.

FC BarceloneLigaReal Madrid
#A la une#REVUE DE PRESSE ESPAGNOLE

Les plus lus

Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : vive inquiétude pour Gouiri, De Zerbi reçoit plusieurs bonnes nouvelles ! 

Par Bastien Aubert
Nico Paz
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : un retour et un crack attendus au Real Madrid, signature XXL au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Louis Leroux (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un nouveau latéral gauche international pour Luis Castro

Par Bastien Aubert
François Pinault, l'actionnaire du Stade Rennais.
Ligue 1...

Stade Rennais : les Pinault prêts à virer Habib Beye ? Une deadline tombe !

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé avec le Ballon d'Or 2025.
Mercato...

PSG Mercato : vers un départ de Dembélé en juin ?

Par Raphaël Nouet
Zuriko Davitashvili
ASSE...

ASSE : terrible coup dur pour Davitashvili ! 

Par Bastien Aubert
Amine Gouiri (OM)
Ligue 1...

OM : un premier verdict est tombé pour Gouiri, il est lourd ! 

Par Bastien Aubert
L'ancien Vert Lucas Calodat évolue aujourd'hui au Mans.
ASSE...

ASSE : un ancien Vert veut prendre sa revanche avec Le Mans

Par Raphaël Nouet
Igor Paixao célébrant son but avec l'OM à Metz.
Ligue 1...

OM : le troll osé du père de Paixao avec une ancienne cible marseillaise

Par Raphaël Nouet
Wanda Nara a chaud
Compétitions...

Wanda Nara officialise son nouveau couple : exit Icardi, place à Martín Migueles !

Par Bastien Aubert
Batista Mendy (Séville FC)
FC Barcelone...

FC Nantes : un joyau du club pulvérise le FC Barcelone et met l’Espagne à ses pieds !

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
Mercato...

Mercato : le RC Lens doit-il se repositionner sur Neal Maupay (OM) ? 

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

Mercato : l’ASSE doit-elle se repositionner sur Enzo Bardeli en janvier ?

Par Bastien Aubert
Mayckel Lahdo en action lors du match du FC Nantes sur la pelouse du Stade Brestois.
FC Nantes...

FC Nantes : un Canari a fait une grosse frayeur à Luis Castro

Par Raphaël Nouet
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors de leurs dernières oppositions, en 2023.
International...

Cristiano Ronaldo s’offre un nouveau record au nez et à la barbe de Lionel Messi

Par Raphaël Nouet
Gautier Larsonneur (ASSE)
ASSE...

ASSE : avant Le Mans, les Verts ont reçu une nouvelle qui va faire grand bruit

Par Bastien Aubert
Djaoui Cissé lors du match de l'équipe de France Espoirs contre l'Estonie.
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Djaoui Cissé dans le viseur d’un club jouant la Champions League

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal avec l'écusson du FC Barcelone derrière lui.
ASSE...

Les infos du jour : Yamal (Barça) pas le bienvenu au PSG, Stassin (ASSE) récompensé, Gouiri (OM) touché, le faux pas de Beye au Stade Rennais

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri fêtant son premier but de la saison avec l'OM lors du match à Metz.
Ligue 1...

OM : énorme frayeur pour Gouiri avec l’Algérie !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant un match à Toulouse.
FC Nantes...

FC Nantes : les Kita font passer un message fort pour l’avenir de Castro

Par Raphaël Nouet
Malick Fofana lors d'un entraînement de la sélection belge.
Mercato...

OL Mercato : maltraité en L1, Fofana figure sur les tablettes de 2 grands clubs anglais

Par Raphaël Nouet
Pierre Ménès arrivant à Strasbourg pour un match contre Angers en 2021.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Ménès s’invite dans la polémique Florian Thauvin

Par Raphaël Nouet
Les Marseillais à la fête
Ligue 1...

OM : les notes des Marseillais à la trêve 

Par Bastien Aubert
Zuriko Davitashvili lors de Montpellier-ASSE.
ASSE...

ASSE Mercato : une offre impossible à refuser pour Davitashvili en janvier ?

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet