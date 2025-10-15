Revue de presse espagnole : un retour et un crack attendus au Real Madrid, signature XXL au FC Barcelone !

Voici al revue de presse espagnole en date du mercredi 15 octobre 2025. Au Real Madrid, Ferland Mendy est enfin de retour tandis que le FC Barcelone annoncera la prolongation de Frenkie De Jong dans la journée.

AS : « Nico Paz sera un crack »

Pour les observateurs, il ne fait aucun doute que Nico Paz est un crack qui bonifiera le Real Madrid à son retour annoncé en 2026. De son côté, l’Espagne a roulé sur la Bulgarie (4-0).

SPORT : « Autre paseo »

La dernière démonstration de la Roja met en joie la presse catalane, qui s’inquiète toutefois de la blessure de Robert Lewandowski avec le FC Barcelone. Au Barça, la bonne nouvelle du jour vient de la prolongation annoncée de Frenkie De Jong après des mois de tractations.

MARCA : « De tête au Mondial »

L’Espagne semble invincible en vue de la Coupe du Monde 2026 tandis que le forfait de Lewandowski pour le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid est désormais acté. Le Lolonais sera absent quatre semaines.

MUNDO DEPORTIVO : « Play Barça »

Le Barça est tout heureux de présenter son maillot spécial Clasico, où la star internationale de la musique Ed Sheeran tiendra la vedette. La rencontre tant attendue aura lieu le dimanche 26 octobre prochain au Bernabeu.