L’ancien gardien Rémy Vercoutre estime que Robin Risser est l’un des meilleurs portiers de Ligue 1 depuis le début de la saison.

On a laissé Robin Risser sur une énorme boulette, lundi, lors du match entre l’équipe de France Espoirs et l’Estonie (6-1). Dans les arrêts de jeu de la première période, le gardien du RC Lens a reçu une passe en retrait pas assez appuyée du Parisien Warren Zaïre-Emery. Il a alors voulu dribbler l’adversaire qui venait au pressing mais s’est fait subtiliser le ballon, ce qui a permis aux visiteurs de revenir à 2-1. Risser a terminé la rencontre, remportée largement, mais dans quel état d’esprit est-il revenu en Artois ?

« Mon coup de cœur, c’est Robin Risser »

Si jamais le doute l’a gagné, Risser pourra se passer en boucle la vidéo de Rémy Vercoutre sur Ligue 1+. L’ancien gardien de l’OL a été interrogé sur les actuels portiers du championnat et il est visiblement fan du Lensois : « Mon coup de cœur, c’est Robin Risser, du côté de Lens. Un garçon qui a fait ses classes en National, en Ligue 2 et qui découvre aujourd’hui la Ligue 1. Il coache pas mal son équipe dans le jeu offensif. Il est aussi très important dans le jeu de relance que Pierre Sage prône. Il prend beaucoup de place dans le but, il est rapide. J’en veux pour preuve son arrêt incroyable face à Esteban Lepaul. Il est bas sur ses appuis, il va vite, il est dans le tempo, ce qui lui permet de faire un effacement, comme on dit dans le métier, et de réaliser un arrêt décisif. »

Rémy Vercoutre, c’est plus de 300 matches en Ligue 1 et un pilier du plus grand OL de l’histoire, même s’il était doublure. Il est également reconnu pour son travail d’entraîneur des gardiens. Un avis qui compte, donc !