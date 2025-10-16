ASSE : La déclaration d’amour de Zuriko Davitashvili à Saint-Étienne !

De retour en pleine forme, Zuriko Davitashvili compte bien redevenir l’un des moteurs offensifs de l’AS Saint-Étienne. Avant la réception du Mans FC, le milieu géorgien a livré un message fort et plein d’ambition.

« J’ai manqué quelques matchs dans l’été, mais désormais, je me sens pleinement bien. J’espère qu’on le verra sur les prochains rendez-vous et que je vais pouvoir aider l’équipe comme lors du dernier match à Montpellier. Je suis un joueur de Saint-Étienne, j’en suis heureux et je veux donner le maximum pour ce maillot. »

Auteur d’un match plein à Montpellier avec un doublé, Davitashvili semble avoir retrouvé toutes ses sensations. Percutant, inspiré et combatif, il pourrait bien être l’une des clés du système d’Eirik Horneland face au Mans.

Très attaché au club, l’international géorgien affiche un état d’esprit irréprochable, à l’image d’un groupe qui veut confirmer après un bon début de saison.

Un message fort envoyé au peuple vert : Zuriko est de retour, et il a faim.