Avant le choc entre le FC Nantes et le LOSC, Luis Castro a passé un message clair aux Dogues.

Ce dimanche, pour clôturer la 8e journée de Ligue 1, le FC Nantes reçoit le LOSC. Pour cette rencontre, plusieurs joueurs nantais restent indisponibles et nécessitent encore du repos. Comme expliqué en conférence de presse par Luis Castro, Francis Coquelin souffre d’une douleur persistante à la cuisse, tandis que Johann Lepenant est toujours fortement diminué depuis la rencontre contre Toulouse. Mickayl Lahdo fait également son retour à l’infirmerie.

« On veut faire une démonstration »

En revanche, le jeune défenseur central Tylel Tati, absent à Brest, sera bien présent contre Lille. Son entraîneur Luis Castro précise : « Il s’entraine avec tout le monde. » Pour ce qui est question de l’adversaire, Luis Castro affiche de l’ambition : « Lille, c’est une grosse équipe en face, qui veut jouer la Ligue des Champions. Mais nous, on veut faire une démonstration, montrer qu’on est capables de ramener la victoire. »

Une déclaration qui en dit long sur la motivation du coach nantais, dont l’équipe est 15e de Ligue 1, avec seulement une seule victoire en championnat. Le FCN est donc loin d’être favori face au LOSC, mais jouera crânement sa chance, avec l’appui de la Beaujoire.