Dans la tourmente durant cette trêve d’octobre, Habib Beye a réagi aux nombreuses rumeurs entourant le Stade Rennais, même si certains réclament toujours sa tête.

La situation s’envenime au Stade Rennais. Après une trêve très agitée autour de lui, Habib Beye, coach du SRFC, a tenu à rétablir certaines vérités en conférence de presse ce vendredi. En effet, il n’a pas hésité à dire qu’il avait eu des discussions avec certains cadres du vestiaire.

« J’ai discuté avec Brice (Samba) et Seko (Fofana), parce qu’après ce qui a été dit dans la presse, il était nécessaire que je parle pour qu’ils voient que je n’ai pas changé mon état d’esprit. La déstabilisation extérieure existe tout le temps. Il n’y a pas que Brice et Seko, on a aussi parlé de Valentin Rongier, de Djaoui Cissé, d’Hans Hateboer… J’ai discuté avec chacun d’eux individuellement, certains ont même pris l’initiative de venir me voir ».

Une réaction immédiate attendue

Dans ce contexte déjà tendu, l’insider Mohamed Toubache-Ter est monté au créneau sur Twitter : « Si il a un minimum de décence, de respect: qu’il démissionne !!!! » Un message sans ambiguïté qui reflète l’indignation de nombreux observateurs et supporters.

Le Stade Rennais, déjà sous pression sportive (10e de Ligue 1), doit désormais faire face à cette crise interne qui pourrait avoir des conséquences sur la cohésion de l’équipe et l’avenir de son entraîneur. L’opinion publique et les fans attendent désormais une réaction de Beye sur le terrain, dès dimanche face à Auxerre. Démissionner serait-il l’issue la plus sage pour apaiser les tensions ? Affaire à suivre…