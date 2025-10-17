Après avoir vécu une trêve pas vraiment facile, Habib Beye a profité de sa conférence de presse pour remettre certaines choses au clair.

Deux jours avant un rendez-vous déjà crucial face à l’AJ Auxerre (dimanche, 17h15), Habib Beye s’est présenté ce vendredi en conférence de presse au Roazhon Park, dans un contexte marqué par une tension palpable autour du coach rennais. Cette sortie médiatique intervient aussi après les déclarations du directeur sportif Loïc Désiré, qui avait tenté de désamorcer la situation en début de semaine.

Une discussion avec Samba et Fofana

Apparu détendu mais lucide, Habib Beye n’a pas éludé la question du climat autour du club : « On est impacté par ce qui peut se dire ou s’écrire, parce que l’on est humain. On ne peut pas rester insensible. Mais on avance, et ce qui est important, c’est de garder un équilibre et une stabilité émotionnelle vis-à-vis du groupe. Je ne vais pas changer ma façon d’être. Ça ne fait pas plaisir de voir tout ce qui est dit, mais c’est inhérent à mon métier. Ce que je dis à mon groupe, c’est de rester hermétique à tout ça. »

Pour apaiser les tensions supposées, Beye a pris le temps de s’entretenir avec plusieurs de ses joueurs, dont certains cadres comme Samba et Fofana : « J’ai discuté avec Brice (Samba) et Seko (Fofana), parce qu’après ce qui a été dit dans la presse, il était nécessaire que je parle pour qu’ils voient que je n’ai pas changé mon état d’esprit. La déstabilisation extérieure existe tout le temps. Il n’y a pas que Brice et Seko, on a aussi parlé de Valentin Rongier, de Djaoui Cissé, d’Hans Hateboer… J’ai discuté avec chacun d’eux individuellement, certains ont même pris l’initiative de venir me voir. » Beye a d’ailleurs confirmé qu’Hateboer était en instance de départ (vers l’OL) : « Disponible? Non, non, non! Il est en discussions. Et donc il est autorisé à discuter pour quitter le club ».

Habib Beye balaye les spéculations

Face aux rumeurs, Habib Beye se veut clair : « Ce sont des spéculations. Les discussions de vestiaire, elles sont naturelles, c’est la vie d’un groupe. Le rapport que j’ai avec mes joueurs, je veux que ce soit un rapport d’authenticité. Beaucoup de gens ont parlé à notre place. Tout ce qui est rapporté de l’extérieur, ce sont des suppositions. Quand un joueur me parle, j’estime que c’est de l’authenticité et je fais la même chose avec lui. »

Le coach rennais a d’ailleurs précisé que ses échanges avec les joueurs resteront privés, mais constructifs : « Ce que l’on s’est dit restera entre eux et moi, mais on est ressorti en se disant que l’intérêt est d’être performant en tant que groupe, et pas de spéculer sur ce qui a été dit à droite et à gauche. Je n’ai pas à considérer qu’il y a un problème entre eux et moi. »

Propos rapportés par Ouest-France.