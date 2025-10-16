L’OL et le Stade Rennais sont parvenus à un accord pour le passage du latéral droit Hans Hateboer chez les Gones. Les Rouge et Noir font une bonne affaire.

Foot Mercato annonce que l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais sont tombés d’accord pour le prêt d’Hans Hateboer. Hier, le média assurait que les discussions portaient sur un transfert mais c’est bien sous forme de prêt que le latéral droit de 31 ans va rejoindre les Gones. Ceux-ci prennent à leur charge l’intégralité de son salaire, décrit comme « très confortable » par FM.

Hateboer ne reviendra pas à Rennes

Dans l’affaire, c’est surtout le Stade Rennais qui est gagnant puisqu’il se déleste à la fois d’un joueur sur lequel Habib Beye ne comptait plus et d’un salaire conséquent. Hateboer ne reviendra pas en Bretagne puisque son contrat avec le SRFC expire en juin 2026. L’OL, de son côté, récupère un joueur avec certes une grosse expérience mais qui n’a joué que 21 minutes depuis le début de la saison.

La priorité des Gones actuellement est de renforcer un effectif amoindri par la cure de cet été et qui doit mener de front la Ligue 1 et l’Europa League. Le tout sans grand moyen. En tenant compte de ces éléments, Hans Hateboer peut être considéré comme un bon renfort.