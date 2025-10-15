Dans un entretien au site de l’UEFA, le milieu de l’OL Tyler Morton, formé à Liverpool, a assuré n’avoir jamais vu une telle passion pour le football qu’à Lyon.

Il arrive souvent qu’une recrue flatte les supporters de son nouveau club, même si elle n’en pense pas un mot. Mais le cas de Tyler Morton semble différent. Le milieu anglais, arrivé cet été à l’OL, est né en face de Liverpool, a fait toute sa formation chez les Reds, dont il est supporter. On peut donc penser que, niveau passion, il est blasé. Et pourtant… Dans un entretien à l’UEFA, il a expliqué n’avoir jamais vu des supporters aussi impressionnants que ceux de l’OL !

« Je n’ai jamais vu une telle passion dans le football »

« C’est incroyable. Je n’ai jamais vu une telle passion dans le football. Venir ici m’a ouvert les yeux sur tellement de choses, mais principalement sur la passion qui existe dans le football à travers le monde, qu’on ne peut pas voir si on ne vient pas dans ces endroits. Les supporters de Lyon sont incroyables. Ils sont si passionnés et si bruyants. Nous avons eu un résultat décevant lors du dernier match, mais ils étaient derrière nous et ils comprennent que nous donnons tout sur le terrain, c’est ce qu’ils attendent de nous. C’est une base de supporters extraordinaire, et je n’ai reçu que de l’amour depuis mon arrivée. C’est incroyable la passion qui anime ce club, et je l’apprends non seulement des joueurs qui aiment ce club, mais aussi du staff et des fans qui l’adorent. Je suis très reconnaissant pour cet accueil. »

Tyler Morton relance, par ricochets, un vieux débat sur l’ambiance dans les stades anglais. Pour une rencontre moyenne, elle est assez quelconque. Mais pour les grands événements, elle a peu d’équivalent dans le monde.