OL Mercato : un ancien buteur s’offre à Lyon, Fonseca lui met un stop !

Maxwel Cornet (Genoa, 29 ans) n’a pas caché son envie de rejouer un jour sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Sauf que Paulo Fonseca n’en veut pas !

Maxwel Cornet n’a pas oublié l’OL. De passage au Progrès, l’ancien attaquant des Gones, où il a passé six saisons et marqué 51 buts, n’a pas pu s’empêcher de glisser un message à son ancien club avec une pointe de nostalgie.

« Cette atmosphère familiale à Lyon m’a laissé des souvenirs inoubliables. Comme on dit, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais Lyon m’a vraiment marqué. Que ce soit dans le football ou après, je peux m’imaginer revenir », a confié l’international ivoirien, aujourd’hui au Genoa.

Fonseca ne veut pas de Cornet

En fin de contrat en juin prochain, l’ancien attaquant du FC Metz aurait pu représenter une opportunité intéressante : expérience du championnat, attachement au club, et surtout, transfert gratuit. Mais selon les informations du site Jeunes Footeux, Paulo Fonseca n’a pas mis longtemps à trancher : c’est non.

L’entraîneur portugais a des idées bien précises sur la construction de son effectif à l’OL et veut miser sur la jeunesse et la revente à moyen terme. Pour lui, Cornet, 29 ans, ne correspond ni à la philosophie de jeu ni à la stratégie sportive et financière du club. Une position claire qui tranche avec le cas Rachid Ghezzal, revenu cet été pour combler un vide urgent sur l’aile droite. Cette exception ne devrait pas devenir une habitude.