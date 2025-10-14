ASSE – OL : la justice a remis une pièce après les incidents dans le derby !

L’affaire du derby entre l’AS Saint-Étienne et leur rival a pris un nouveau tournant, alors que le procès de deux supporters accusés d’avoir jeté des pièces sur un arbitre de touche connaît un report. Ce dossier, suivi de près par la communauté stéphanoise, place les relations entre supporters et club sous le feu des projecteurs.

Retour sur les faits : le derby interrompu et ses conséquences

Le 20 avril dernier, le derby remporté par les Verts grâce au doublé de Lucas Stassin a été marqué par une interruption inattendue. Depuis la tribune, des pièces de monnaie ont été lancées en direction d’un arbitre assistant, contraignant l’arrêt du match pour plusieurs minutes. Cet épisode a laissé une empreinte forte dans la saison de l’ASSE, alors en pleine lutte pour le haut du classement.

Au-delà de la performance de Stassin – récemment sollicité par de grands clubs européens, à l’image de l’intérêt de l’AS Roma pour Lucas Stassin en janvier – l’ambiance du stade a brutalement basculé dans la tension, illustrant les défis que rencontre le club pour canaliser l’ardeur de ses supporters.

Le procès reporté et les mesures judiciaires prises

Initialement prévu le 13 octobre, le procès des deux supporters incriminés a été repoussé au 4 novembre par le tribunal de Saint-Étienne. Ce report s’explique par un calendrier judiciaire encombré, notamment en raison d’une autre affaire majeure concernant Farès Brahimi, jugé en parallèle sur plusieurs audiences.

Dans l’attente de leur comparution, les deux prévenus font l’objet de mesures strictes :

contrôle judiciaire maintenu,

interdiction d’accéder aux abords du stade Geoffroy-Guichard,

interdiction d’assister aux rencontres de l’ASSE, tant à domicile qu’à l’extérieur.

Un assouplissement temporaire a toutefois été accordé à l’un des deux : le temps d’un weekend, il bénéficiera d’un relâchement du contrôle pour un déplacement familial, une mesure qui illustre la complexité des décisions prises au cas par cas.

Quelles suites pour les supporters stéphanois ?

Pour la communauté verte, cette procédure n’est pas anodine. Les sanctions visant les supporters, déjà éloignés des tribunes le temps de l’enquête, pèsent lourd sur l’ambiance autour du club. Ce climat de tension force l’ASSE à renforcer son dialogue avec ses fans, tout en se protégeant juridiquement.

Au cœur de l’actualité stéphanoise, l’affaire rappelle l’importance de l’exemplarité dans un stade où la passion peut parfois déborder. Pour les joueurs comme Lucas Stassin – dont la performance ne cesse d’attirer l’attention, comme le note cette actualité sur d’autres clubs français –, le contexte extra-sportif reste déterminant dans la vie du groupe.

L’audience du 4 novembre sera décisive pour déterminer la suite à donner à cette affaire et, plus largement, pour mesurer l’impact de ces événements sur la relation entre l’ASSE, ses supporters et l’environnement judiciaire local.