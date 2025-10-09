La presse italienne assure que l’AS Roma serait intéressée par le recrutement de l’attaquant de l’ASSE Lucas Stassin en janvier.

Après un été passé à attendre que la porte de l’ASSE s’ouvre, Lucas Stassin s’est résolu à rester dans le Forez au moins jusqu’en janvier. L’attaquant ne l’a pas dit mais son entourage, oui : s’il voulait quitter Saint-Etienne, c’est davantage parce qu’il craint que la Ligue 2 ne torpille ses chances de participer à la prochaine Coupe du monde que parce qu’il ne se sent pas à l’aise dans le Forez. Au contraire, même. Il semble véritablement apprécier l’ASSE. Mais son ambition doit le mener plus haut que la deuxième division française. Et peut-être même dès janvier…

La Roma apprécie son profil

En effet, selon RomaPress, l’AS Roma aurait coché son nom pour le mercato hivernal. En quête de renforts offensifs, les Giallorossi, désormais dirigés par le faiseur de miracles de l’Atalanta Gian Piero Gasperini, apprécierait son profil, surtout qu’il coche toutes les cases (jeune, percutant et ayant le sens du but). Avec ses 4 buts et 2 passes décisives en 8 matches de Ligue 2, Lucas Stassin a effectivement démontré qu’il avait bien digéré son été agité, entre son opération et les rumeurs de départ.

Si la Roma serait forcément une destination intéressante pour lui, que ne manquera pas de lui recommander le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, qui a dirigé le club, l’ASSE se montrera, comme cet été, intransigeante concernant son tarif de sortie. A moins de 30 M€, Lucas Stassin ne bougera pas du Forez.