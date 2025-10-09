À seulement 17 ans, Djylian N’Guessan a été titularisé en huitième de finale de Coupe du Monde U20 avec la France. Le jeune attaquant de l’ASSE continue d’attirer l’attention, malgré un match compliqué face au Japon.

Titularisé puis remplacé à la mi-temps…

Pour cette affiche clé face au Japon, Bernard Diomède n’a pas hésité à lancer Djylian N’Guessan en pointe. L’attaquant de l’AS Saint-Étienne, plus jeune joueur sur la pelouse, a démarré la rencontre avec la pression d’un match à élimination directe. Malgré une défense japonaise qui n’avait jamais encaissé de but dans le tournoi, N’Guessan n’a pas rechigné à la tâche dans un duel intense.

Une première mi-temps appliquée et collective

En 45 minutes, l’attaquant stéphanois a touché seulement 15 ballons avec 93 % de passes réussies. S’il n’a été trouvé qu’une seule fois dans la surface adverse, il a quand même beaucoup donné dans le pressing et le jeu collectif, illustrant la polyvalence observée cette saison avec les Verts.

N’Guessan a finalement cédé sa place à Fodé Sylla à la pause.

Des Bleuets héroïques, un avenir ouvert pour la pépite stéphanoise

Portée par un Lucas Michal décisif, l’équipe de France U20 s’est finalement imposée dans la douleur grâce à un penalty inscrit dans les dernières secondes. Ce succès propulse les Bleuets en quart de finale du Mondial au Chili et confirme la force mentale du groupe.

Prochain défi : les quarts contre la Norvège

Après leur exploit, les Bleuets retrouveront la Norvège pour une place en demi-finale. Le rendez-vous est programmé dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h du matin (heure française). Le rêve d’un dernier carré mondial continue pour N’Guessan et la génération dorée tricolore.