Stade Rennais : le directeur sportif ne rassure pas concernant l’avenir d’Habib Beye

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré, a apporté son soutien à son entraîneur, Habib Beye, mais en y ajoutant un sacré bémol…

Alors que l’avenir d’Habib Beye semble s’inscrire en pointillés au Stade Rennais, le directeur sportif rouge et noir, Loïc Désiré, a donné une interview à Ouest-France pour tenter de rassurer. Il jure avoir toujours confiance en son entraîneur mais il apporte un gros bémol qui, finalement, ne fait qu’ajouter un peu de flou…

« Par contre, il faut réagir, améliorer »

« On a évidemment échangé entre nous, et quand je vois ce qui se passe au quotidien, je sais qu’il n’y a pas d’ambiguïté. Les cadres ont provoqué une réunion avant Lens, ont parlé entre eux puis avec le coach, avec qui ils ont été transparents. Ce n’est pas un conflit, ou de la défiance, c’est la vie d’un groupe. Je préfère les voir touchés qu’indifférents… Pour moi, c’est un signal positif d’une prise de conscience et de responsabilités. On doit tous corriger des choses, du coach aux joueurs, et moi aussi. Il n’y a pas de débat autour d’Habib Beye. Par contre, il faut réagir, améliorer. »

« On a recruté des joueurs rompus à la Ligue 1 ? On voulait ce type de profils, avec aussi l’expérience Coupe d’Europe. On ne fera pas cela à chaque mercato, un process va être remis en place pour faire des coups à l’étranger, comme le Stade Rennais l’a toujours fait, parce qu’on a des ambitions fortes. Là, c’était une phase de réajustement. On a l’effectif que l’on voulait avoir. »