Le PSG n’a pu faire mieux que match nul face à Strasbourg, qui a profité des largesses défensives des champions d’Europe en titre. Au grand mécontentement de Luis Enrique.

Ce vendredi, en ouverture de la 8e journée, le PSG s’est fait peur mais est parvenu à prendre un point face au RC Strasbourg dans un match riche en spectacle et en buts (3-3). Un résultat qui arrange l’OM, qui peut prendre seul la place de leader dès ce samedi soir en cas de victoire contre Le Havre. L’OL, qui jouera avant l’OM, à 17h contre Nice, peut en faire de même. Dans son analyse du match, Luis Enrique a mis en avant la qualité de Strasbourg, mais surtout les soucis défensifs de son équipe.

Luis Enrique mécontent de sa défense

« Aucun entraîneur ne prend du plaisir quand il encaisse trois buts, a pesté l’Espagnol. C’est impossible d’être content. Mais je cherche toujours à améliorer mon travail. J’ai la chance d’avoir beaucoup d’informations à analyser, et on va s’appuyer dessus pour progresser. En première mi-temps, on a bien commencé, on a montré notre supériorité, mais la fin de cette première période a été la pire. On a souffert, et ça a été compliqué. L’intensité a été meilleure en seconde période, on a su remonter. C’est dommage, car nos supporters ont été incroyables et méritaient mieux. On a su remonter deux buts avec eux. » Un Luis Enrique qui sait qu’il va devoir corriger le tir en défense, et ce dès ce mardi en Ligue des champions contre Leverkusen.