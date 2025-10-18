Il estime que le coach du PSG s’est raté hier soir…

Le PSG n’a pu faire mieux que match nul face à Strasbourg (3-3), qui a profité des largesses défensives des champions d’Europe en titre, au grand mécontentement de Luis Enrique. « Aucun entraîneur ne prend du plaisir quand il encaisse trois buts, a pesté l’Espagnol. C’est impossible d’être content. »

Ménès pense que Luis Enrique a un peu trop pris Strasbourg de haut

Et dans son analyse du match, Pierre Ménès a taclé la gestion de Luis Enrique sur cette rencontre. « Vu le score à la mi-temps, je pensais que Luis Enrique allait faire entrer ses titulaires car il avait un sacré banc. Mais non. Il n’a fait rentrer que Kvara, et on n’a vu Nuno Mendes que 3 minutes, à droite, ce qui est quand même assez incompréhensible ». Et à l’ancien consultant de Canal+ d’ajouter… « Je sais que Luis Enrique est un saint homme, et qu’il est formellement interdit de le critiquer. Mais il faut quand même qu’il se rende compte qu’il est impossible de gagner un match contre une équipe de la valeur de Strasbourg quand on aligne 8 remplaçants. Je veux bien comprendre qu’il y ait des blessés, mais on est déjà à la 8e journée. L’excuse de la gestion des fatigues ne peut plus durer. Sur ce match, le côté jusqu’auboutiste de Luis Enrique a été un problème. Il aurait dû changer plus tôt. »