Il estime que Gonçalo Ramos est (encore) passé à côté de son match hier soir…

Le PSG n’a pu faire mieux que match nul face à Strasbourg (3-3), qui a profité des largesses défensives des champions d’Europe en titre, au grand mécontentement de Luis Enrique. « Aucun entraîneur ne prend du plaisir quand il encaisse trois buts, a pesté l’Espagnol. C’est impossible d’être content. »

Ménès tacle encore Ramos

Dans son analyse du match, Pierre Ménès a taclé la gestion de Luis Enrique sur cette rencontre. « Je sais que Luis Enrique est un saint homme, et qu’il est formellement interdit de le critiquer. Mais il faut quand même qu’il se rende compte qu’il est impossible de gagner un match contre une équipe de la valeur de Strasbourg quand on aligne 8 remplaçants. », a-t-il commenté. Avant de s’en prendre à Gonçalo Ramos. « Le Portugais a encore été fantomatique. On va dire que je m’acharne mais bon… Heureusement qu’il y a eu le penalty pour marquer sa présence. »