Prêté au Panathinaïkos, Alban Lafont aurait pu être entraîné par Rafael Benitez, ce qui a incité son entourage à tacler son ancien coach au FC Nantes, Antoine Kombouaré. Mais l’Espagnol pourrait finalement signer à Nottingham Forest.

Vendredi, un proche d’Alban Lafont a relayé une information de la presse grecque qui faisait état de négociations entre le Panathinaïkos et Rafael Benitez. Le géant athénien a débuté la saison avec le Portugais Rui Vitoria sur le banc mais il a été renvoyé après de mauvais résultats. Depuis, c’est son ancien adjoint, Christos Konti, qui a pris la suite, titularisant notamment Lafont dans les buts. Mais il ne s’agit que d’un intérim et, visiblement, la direction des Verts cherche du lourd, donc Benitez.

« Un changement important par rapport à Kombouaré et Grondin »

Le proche du gardien a accompagné l’article du média grec de ce commentaire : « C’est un changement important par rapport à Antoine Kombouaré et Willy Grondin du FC Nantes !!!! ». On l’aura compris, Alban Lafont en veut toujours énormément à Kombouaré, qu’il a longtemps soutenu et qui l’a lâche à l’automne dernier, le mettant sur le banc avant de recruter Anthony Lopes pour mener à bien la mission maintien.

Sauf que Rafael Benitez pourrait finalement prendre la direction de Nottingham ! Largement battu par Chelsea (0-3) cet après-midi, Forest vient de renvoyer Ange Postecoglou. Selon Nicolo Schira, des agents auraient proposé les services de Rafael Benitez. Et entre l’anonymat du championnat grec et l’excitante Premier League, l’Espagnol ne devrait pas hésiter longtemps…