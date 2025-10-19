Malgré de l’envie et une prestation plutôt cohérente, le FC Nantes s’est incliné à La Beaujoire devant une équipe du LOSC bien en place (0-2). Les notes des acteurs de ce match de clôture de la 8e journée de Ligue 1.

TOPS

La Brigade Loire

Pour ses 40 ans, le plus célèbre des groupes de supporters du FC Nantes a mis les petits plats dans les grands : un tifo XXL en mode « Canard Déchaîné », une sorte de livre géant ouvert sur toute la largeur du stade de La Beaujoire. Un feu d’artifice tiré à l’extérieur du stade a complété la fête. Grandiose.

Häkon Haraldsson

L’Islandais a été un poison pour la défense du FC Nantes. Son volume de course et son placement libre, combiné au jeu dos au but d’Olivier Giroud, ont fait mal à ses adversaires. C’est lui qui ouvre le score (0-1, 7e) et trouve ensuite le poteau suite à un mauvaise relance nantaise (31e). Sans parler de son ouverture lumineuse pour l’entrant Hamza Igamane (85e), buteur ensuite en déchirant la défense nantaise (0-2, 88e).

Chancel Mbemba

Après une demi-heure, Chancel Mbemba avait gagné tous ses duels : 6/6. Surtout, l’ancien défenseur central du LOSC donne l’impression d’être redevenu le roc qu’il prétend être. Difficile à passer en un-contre-un et vrai stabilisateur de l’arrière-garde nordiste avec un Aïssa Mandi retrouvé.

FLOPS

Herba Guirassy

Sa pointe de vitesse est une vraie plus-value et Romain Perraud a eu du mal à le suivre mais, globalement, Herba Guirassy gagnerait à compléter sa panoplie en musclant son jeu : 6 ballons perdus et aucun duel gagné en première période : 3 dans les airs et 6 au sol. À ce niveau-là, c’est trop léger.

Junior Mwanga

Tombé sur le solide Benjamin André dans sa zone d’influence, celui qui est la meilleure recrue estivale du FC Nantes n’a pas apporté son écot habituel malgré une belle inspiration pour Youssef El Arabi (67e). Peut-être plus efficient un cran plus bas.

Mostafa Mohamed

Aligné en pointe, l’attaquant égyptien n’a pas pesé et c’est logiquement que Luis Castro l’a remplacé par Youssef El Arabi à l’heure de jeu. L’entraîneur du FC Nantes devrait peut-être penser à replacer Matthis Abline en 9, car c’est lui qui s’est montré le plus dangereux avec ses appels et en touchant deux fois la transversale (18e et 45e) en se réaxant.

Les NOTES de FCN-LOSC :

FC Nantes : Lopes 6 – Amian 5, Awaziem 5, Tati 5, Leroux 5 – Mwanga 4, Tabibou 5 (puis Deuff, 68e), Kwon 4 (Radakovic, 83e) – Abline 6, Mohamed 3 (puis El Arabi, 63e), Guirassy 4 (puis Benhattab, 64e).

LOSC : Özer 6 – Meunier 6, Mbemba 7, Mandi 7, Perraud 5 (puis Verdonk, 82e) – André 6, Bouaddi 6 – Correia 5, Haraldsson 7 (puis Gomes 90e), Fernandez-Pardo 6 (puis Mbappé 88e) – Giroud 6 (puis Igamane, 76e).