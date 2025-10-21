ASSE : Horneland a mis le doigt sur ce qui cloche chez les Verts, la suite s’annonce grandiose !
FC Nantes : les Kita ont-ils fait le pire Mercato de toute la Ligue 1 ?
Laurent Hess
21 octobre 2025

Le Mercato n’est vraiment pas une réussite au FC Nantes. A tel point que l’on peut se demander si le FCN n’a pas réalisé la pire intersaison de toute la Ligue 1. C’est notre débat…

« Oui »

« Honnêtement, je ne vois pas qui, en L1, a pu faire un plus mauvais Mercato que le FC Nantes. Avec son interdiction de recruter, le SCO n’a pas pu se renforcer cet été et il a été contraint de transférer Lepaul, son meilleur buteur, à Rennes. Mais il a quand même pu garder quelques autres éléments importants dont Abdelli. Metz ne s’est pas renforcé non plus, avec notamment le départ de son capitaine Udol à Lens, mais le promu lorrain a quand même pu faire revenir Diallo, qui va bien finir par marquer quelques buts.

Je trouve que Nantes s’est vraiment affaibli. Des cadres sont partis : Pallois, Chirivella. Et pour les remplacer, les Kita ont misé sur des joueurs dont on a vite pu cerner les limites. Entre Radakovic, les deux Coréens, on ne peut pas dire que la direction ait tapé dans le mille. En plus, voilà qu’Awaziem y est allé de sa boulette hier soir contre Lille. Non, j’ai beau chercher, depuis Lopes l’hiver dernier, je ne vois pas quelle recrue a renforcé l’effectif des Canaris. Et comme en plus il y a eu des départs importants… »

Laurent HESS

« Le FC Nantes a tout de même conservé Matthis Abline« 

Difficile de répondre “non” à cette question tant le mercato du FC Nantes laisse un goût amer. Le seul vrai motif de satisfaction se nomme Junior Mwanga, arrivé en prêt de Strasbourg sans option d’achat, une bonne pioche dans un océan d’incertitudes. Awaziem, malgré sa grosse erreur face au LOSC, fait aussi partie des rares éléments fiables du début de saison.
Pour le reste, le constat est bien plus sévère. Les deux recrues sud-coréennes peinent à se mettre au niveau… Mention spéciale à Hong, en grande difficulté depuis son arrivée.
Quant au retour du seul latéral gauche de l’effectif, Nicolas Cozza, c’est une libération que Louis Leroux est pris sa place lui qui est milieu de terrain de formation.
En guise de point positif, on peut noter que le FC Nantes a malgré tout réussi à conserver Matthis Abline. Mais là encore, le jeune attaquant semble avoir eu du mal à digérer son transfert avorté cet été, peinant à retrouver sa meilleure forme.
Encore une fois, la gestion du mercato par les Kita alimente la frustration des supporters, convaincus d’assister à un nouvel épisode d’une politique sportive sans vision ni cohérence.

Louis CHRESTIAN

