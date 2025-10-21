Revue de presse espagnole : malaise Endrick au Real, espoir ruiné pour le Barça au Mercato !

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 21 octobre 2025. Au menu : le malaise Endrick est palpable au Real Madrid alors que le FC Barcelone ne recrutera pas au mercato hivernal.

AS : « Défi en famille »

As ouvre sur le choc de la Ligue des Champions entre Arsenal et l’Atlético Madrid, où une large connexion espagnole s’est établie. Au Real Madrid, Kylian Mbappé n’avait jamais réussi à enchaîner onze matches en marquant au moins un but.

MARCA : « J’aime le Barça »

S’il se dit en phase avec les dirigeants et l’environnement du FC Barcelone en public, Hansi Flick serait déçu du mercato écoulé en privé. « Il n’a que très peu goûté le mercato estival insuffisant du club (Joan Garcia, Roony Bardghji et Marcus Rashford en prêt). Son souhait de voir le secteur défensif renforcé, d’autant plus avec le départ surprise d’Inigo Martinez (Al-Nassr), n’a pas été exaucé, la faute à un fair-play financier toujours contraignant », explique L’Équipe.

MUNDO DEPORTIVO : « Résurrection »

Mundo Deportivo espère voir le Barça se reprendre devant l’Olympiakos après sa cuisante défaite contre le PSG avant la trêve internationale (18h45). De son côté, Joan Laporta a annoncé devant une assemblée de délégués que les Blaugranas ne seront pas actifs lors du mercato hivernal, même avec la grave blessure de Gavi.

MARCA : « Défi à l’Emirates »

Marca confirme que le malaise grandit autour d’Endrick au Real Madrid. Une prise de bec avec Xabi Alonso aurait même eu lieu après la victoire de dimanche à Getafe (1-0), qui a vu le Brésilien ne pas entrer en jeu.Un prêt serait bien à l’étude.