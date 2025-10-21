Bayer Leverkusen – PSG : la compo de Luis Enrique est tombée, Dembélé sur le banc

Le Ballon d’Or n’est pas titulaire ce soir en Allemagne…

Le PSG se déplace ce soir à Leverkusen en Ligue des champions. Vainqueurs lors de la dernière journée à Barcelone (2-1), les Parisiens se présenteront sans Ousmabe Dembélé qui va débuter sur le banc.

Marquinhos sur le banc

De retour de blessure lui aussi, Marquinhos est également sur le banc. C’est Zabarnyi qui est titulaire aux côtés de Pacho, Hakimi et Nuno Mendes en défense. Au milieu, Vitinha, Zaïre-Emery et Doué sont aligné, tout comme le trio Kvara-Mayulu-Barcola en attaque.