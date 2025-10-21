Le PSG n’a pas fait de détails en Allemagne : victoire 7-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen !

Le PSG avait subi quelques critiques après son match nul contre le RC Strasbourg (3-3) mais il a remis les pendules à l’heure et rassuré tout son monde ce mardi soir à Leverkusen. Les hommes de Luis Enrique ont étrillé le Bayer (7-2), avec 4 buts inscrits en première mi-temps, dont trois en sept minutes juste avant le retour aux vestiaires.

Zabarnyi expulsé, seule ombre au tableau

En première mi-temps, les Parisiens ont adressé quatre tirs cadrés et ils sont tous allés au fond des filets. Pacho a montré la voie de la tête, son premier but en carrière. Après un penalty raté par Grimaldo, qui a trouvé le poteau de Chevalier, le Bayer a égalisé grâce à un penalty de Garcia, alors qu’il était réduit à dix suite à l’expulsion d’Andrich pour un coup de coude sur Doué. Sur l’action, Zabarnyi a été expulsé, l’Ukrainien ayant déjà été averti en provoquant le premier penalty…

Dembélé entre et marque

C’est Doué qui a remis le PSG devant suite à un service de Kvara, qui a inscrit le but du 3-1 sur un service de Mayulu. Et dans le temps additionnel de la première mi-temps, Doué a ajouté un 4e but, servi par Hakimi.

A 4-1 à la pause, l’affaire était pliée. Mais la deuxième mi-temps a été folle elle aussi, surtout dans son entame, puisque Nuno Mendes a ajouté un 5e but pour le PSG avant la réduction du score de Garcia, auteur d’un doublé. Entré en jeu, Ousmane Dembélé s’est joint à la fête en inscrivant le but du 6-2 sur une passe décisive de Bradley Barcola. Et c’est Vitinha qui a mis un terme au festival, sur une frappe sèche du droit, plein axe. 7-2 score final. Une démonstration des champions d’Europe, en promenade en Allemagne.