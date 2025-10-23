En dehors des terrains, Endrick vit une belle histoire d’amour avec Gabriely, sa compagne de longue date. Si le jeune prodige brésilien fait parler de lui pour ses exploits avec le Real Madrid, c’est également sa vie privée qui attire l’attention des fans et des médias.

Gabriely et Endrick partagent une relation discrète mais solide. Souvent aperçus lors de sorties à São Paulo ou dans les tribunes pour soutenir le prodige lors de ses matches, le couple cultive une complicité évidente. Sur les réseaux sociaux, Gabriely n’hésite pas à partager des moments de tendresse et des encouragements pour Endrick, donnant un aperçu de leur quotidien loin des projecteurs du football européen.

Endrick et Gabriely, une histoire d’amour très glamour

Les rumeurs vont bon train : mariage ou premier pas vers une vie commune à Madrid ? Pour l’instant, Endrick reste concentré sur sa carrière, mais le couple semble profiter pleinement de chaque instant, malgré la pression médiatique.

Ce mélange de talent sur le terrain et d’histoire d’amour attachante en dehors fait d’Endrick un véritable chouchou des fans, et Gabriely joue un rôle clé pour garder le joueur centré et serein. Ensemble, ils incarnent la parfaite alchimie entre passion, jeunesse et ambition. Le couple brésilien, discret mais très suivi, pourrait bien continuer à faire parler autant sur les terrains que dans les magazines people. Du côté de Marseille ?