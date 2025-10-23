Revue de presse espagnole : Flick prépare une double surprise dans son onze pour le Clasico !

Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 23 octobre 2025 : le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (dimanche, 16h15) est déjà dans toutes les têtes.

MARCA : « Plein de points et de moral »

Le Real Madrid a poursuivi hier son sans-faute en Ligue des Champions en s’imposant au Bernabeu devant la Juventus Turin (1-0). Jude Bellingham, auteur d’un bon match, a inscrit l’unique but de la rencontre.

SPORT : « Raphinha révulsif »

Sport assure que Raphinha a déjà repris l’entraînement et pourrait débuter face au Real Madrid dimanche au Bernabeu alors qu’il était annoncé forfait par le FC Barcelone. Les sensations sont bonnes pour l’ailier brésilien mais aucun risque ne sera pris.

MUNDO DEPORTIVO : « En feu »

La paire composée de Marcus Rashford et de Fermin Lopez est en feu en ce moment au FC Barcelone. Mundo Deportivo confirme la possible titularisation de Raphinha pour le Clasico et ajoute même le revenant Ferran Torres dans le onze de départ blaugrana !

AS : « On en avait besoin »

As se frotte les mains devant le retour en grâce de Bellingham, qui arrive à point nommé avant d’affronter le Barça. La prestation de Thibaut Courtois face à la Juve, avec six parades déterminantes, a également été remarquée.