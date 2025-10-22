Considéré comme l’un des meilleurs jeunes attaquants du monde, Julian Alvarez (Atlético, 25 ans) pourrait provoquer le gros coup du mercato entre le PSG et le FC Barcelone.

Étrillé hier soir à Londres par Arsenal (0-4), l’Atlético Madrid panse ses plaies et doit déjà se tourner vers le mercato. Et pour cause : le club espagnol sait que les prétendants ne manquent pas pour Julian Alvarez.

Le PSG et le FC Barcelone sont prêts à tout pour s’attacher ses services. Devant cette double menace, Fichajes croit savoir que les Colchoneros ont fixé un prix de sortie vertigineux : 200 millions d’euros. Un montant à la hauteur du talent d’Álvarez. À Madrid, on sait que céder une telle pépite serait une opération majeure, mais on est prêt à négocier… à condition que la somme corresponde à la valeur du joueur.

Le Barça rêve de l’héritier de Lewandowski

Pour le FC Barcelone, Álvarez représente l’héritier naturel de Robert Lewandowski. Les dirigeants catalans planchent sur des offres astucieuses, incluant éventuellement des échanges de joueurs, pour tenter de réduire la facture tout en sécurisant un renfort de classe mondiale. Mais l’opération s’annonce complexe : il faudra gérer finances, salaire élevé et concurrence féroce sur le marché des attaquants.

Le PSG prêt à frapper fort

Du côté du Paris Saint-Germain, le message est clair : l’Argentin figure sur la short-list prioritaire pour renforcer l’attaque et serait déjà prêt à dire oui au champion d’Europe, large vainqueur à Leverkusen hier (7-2). Une démonstration de plus de la force de frappe du PSG, qui séduit forcément le crack argentin de 25 ans.