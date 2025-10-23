Courtisé par Arsenal et Tottenham, Djylian N’Guessan (17 ans) attire toutes les convoitises cet hiver. L’ASSE pourra-t-elle résister aux sirènes anglaises et conserver son jeune talent, ou un transfert record se profile déjà ?

Djylian N’Guessan est en train de devenir l’homme à suivre du côté de l’AS Saint-Étienne. Selon Transfermarkt, le jeune ailier stéphanois suscite désormais l’intérêt de plusieurs cadors de Premier League. Arsenal et Tottenham, déjà alertés par ses performances, seraient prêts à passer à l’action dès le mercato hivernal.

À 17 ans, N’Guessan dispose d’un profil très prisé : rapide, technique, capable de perforer les défenses et de créer le danger dans le dernier tiers de terrain. Ses statistiques et sa régularité font saliver les recruteurs anglais, qui voient en lui un potentiel futur top joueur à moindre coût.

Un transfert record à la clé pour l’ASSE ?

Pour l’ASSE, la situation devient délicate. Le club forézien, conscient du talent de son jeune joueur, devra décider s’il tente de le retenir jusqu’à la fin de la saison ou s’il ouvre la porte à un transfert record, capable de renflouer ses caisses et de financer d’éventuels renforts.

Un dilemme classique pour les Verts : conserver un élément clé pour viser la montée ou profiter de l’opportunité financière offerte par la Premier League. Le feuilleton N’Guessan ne fait que commencer. Entre les sirènes anglaises et la volonté du joueur de progresser, l’ASSE pourrait vivre un mercato agité et spectaculaire, avec un potentiel transfert record qui pourrait marquer l’histoire récente du club.