Alors qu’ils remplissent le Chaudron sans discontinuer depuis un an et demi, les supporters des Verts vont encore dépasser la barre des 30.000 pour la réception de Pau mardi prochain.

Si leur équipe alterne le chaud et le froid depuis le début de la saison, les supporters de l’ASSE affichent, eux, un très haut niveau. Et ça dure d’ailleurs depuis longtemps puisque la barre des 30.000 spectateurs a systématiquement été dépassée depuis le sprint final de la saison 2023-24. Une fidélité incroyable car les Verts ont vraiment déçu lors de l’exercice écoulé, accumulant les défaites larges pour aboutir à une relégation directe.

Encore plus de 30.000 spectateurs contre Pau

Depuis que la nouvelle saison a démarré, les supporters continuent d’enflammer le Chaudron et de le remplir. Avec plus de 33.000 spectateurs de moyenne, l’ASSE affiche la meilleure affluence de Ligue 2, et de loin, et la 6e au niveau national, seulement dépassée par l’OM, l’OL, le PSG, le LOSC et le RC Lens. Et le plus dingue, c’est que ça ne va pas s’arrêter !

Le site Evect annonce que la barre des 30.000 spectateurs sera dépassée. Le club s’attend à flirter une nouvelle fois avec les 33.000. Alors que l’adversaire sera le Pau FC et que la rencontre aura lieu un mardi soir. Un soutien vraiment exceptionnel qui mérite d’être sans cesse mis en avant.