L’ancien défenseur central des Verts Stéphane Hernandez estime que certains joueurs de l’équipe actuelle ne défendent pas assez. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili peuvent se sentir visés.

Avec respectivement 4 buts et 3 passes décisives et 4 réalisations, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont impliqués dans plus de la moitié des buts de l’ASSE (11 sur 21). Désireux de partir cet été, l’attaquant belge et l’ailier géorgien font le travail en attaque. Mais pour Stéphane Hernandez, ils pourraient faire mieux. Notamment au niveau défensif. Dans une interview sur Ici Loire, l’ancien défenseur des Verts (1997-2005) a estimé que l’équipe défendait à neuf ou dix et que c’est ce qui pouvait expliquer un certain déséquilibre de temps à autre.

« Pour moi, on défend à onze et sur ce que j’ai vu, souvent, on ne défend qu’à neuf ou dix »

« Je ne suis pas super bien placé pour parler car je n’ai pas vu tous les matchs, j’en ai vu que trois. Sur ce que j’ai vu, je pense qu’on sera en haut du classement, qu’on va accrocher ces deux premières places, par rapport aux joueurs qu’on a, par rapport au stade, par rapport aux supporters qui sont géniaux. Si on arrive à garder le cap mental, je pense que ça le fera. À mon avis, on prend trop de buts mais ce n’est pas que les défenseurs ou les milieux de terrain. Pour moi, on défend à onze et sur ce que j’ai vu, souvent, on ne défend qu’à neuf ou dix. »

« C’est ça, pour moi, le plus important. S’ils arrivent à rectifier l’animation défensive, je pense que ça va le faire. Au niveau de l’adversité en Ligue 2, je pense qu’il y a trois ou quatre équipes qui sont en haut de classement actuellement, qui ne bougeront pas à mon avis. Pour le reste, ça a l’air assez compliqué pour figurer en haut du classement. Avec tous ces éléments-là, je pense qu’on va y arriver. Je suis très optimiste, on est à deux points de moyenne pour le moment, sur une saison à 34 matchs, on n’est pas loin de la vérité. »