Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Flick a tranché pour Fati au Barça

Prêté avec option d’achat à l’AS Monaco, Ansu Fati (22 ans) pourrait rester en Principauté. Selon Don Balon, Hansi Flick ne veut absolument pas de son retour au FC Barcelone en fin de saison malgré la pression de Joan Laporta et de Deco pour reprendre l’attaquant espagnol en 2026.

Stade Rennais : net recul du centre de formation

Hier, l’Observatoire du football (CIES) a publié un rapport sur le top 100 des meilleurs clubs formateurs sur l’année écoulée. Un classement établi « selon un indice de formation tenant compte du nombre de joueurs formés, du niveau des clubs pour lesquels ils ont joué l’année dernière et du nombre de minutes officielles jouées au cours de la même période. » Et d’après ce classement, le premier club français (le PSG) est seulement 19e. L’OL est 34e et le Stade Rennais 44e. Le SRFC est en net recul…

AS Monaco : un joker à l’étude !

Après un mercato estival inabouti, la direction sportive de l’AS Monaco vit un début de saison assez particulier, animée par la volonté de se montrer active avant l’ouverture de la fenêtre de transferts de janvier et s’est mis en tête de recruter cette fois un défenseur. Selon L’Équipe, Sébastien Pocognoli veut faire évoluer l’équipe avec une arrière-garde à trois, mais il ne compte que quatre spécialistes du poste, si l’on excepte Bradel Kiwa (19 ans). Eric Dier est blessé et Christian Mawissa revient à peine à la compétition. En cette période hors transferts, l’ASM ne peut recruter qu’un joueur sous contrat en France ou libre. Le profil de la recrue souhaitée ? Un jeune à fort potentiel, comme souvent.

Stade Brestois : coup d’arrêt pour le nouveau stade

Le tribunal administratif de Rennes a suspendu un arrêté préfectoral permettant la construction d’un nouveau stade de football à Brest, en estimant que la « raison impérative d’intérêt public majeur » justifiant le projet n’était pas suffisamment étayée. Il s’agit d’un vrai coup d’arrêt pour le Stade Brestois.

OGC Nice : enfin un sursaut en coupe d’Europe ?

Prisonnier d’une série de quatorze matches sans victoire en Coupe d’Europe,le Gym va tenter de s’en libérer face au Celta Vigo, dix-septième en Liga.Cinq jours après un succès prometteur face à Lyon. « La réalité, c’est que si cette série existe, c’est qu’on n’a pas été à la hauteur sur certains matches, reconnaît Franck Haise. Parfois l’adversaire est plus fort que nous et il n’y a pas de problème. Mais il y a toutes les fois où on n’a pas été à notre meilleur niveau, et c’est ça qui pose problème, c’est ça qui nous a conduits à cette mauvaise série. »

LOSC : Igamane bientôt associé à Giroud ?

Une nouvelle fois décisif en sortie de banc dimanche à Nantes (2-0), Hamza Igamane présente des statistiques impressionnantes dans son rôle de doublure officielle d’Olivier Giroud : 3 réalisations en 125 minutes en Championnat, une en 95 minutes en C3 ! Pourrait-il être associé à la star locale du LOSC ? « Je le vois plus comme un attaquant de pointe imprévisible dans les 30 derniers mètres », analyse Bruno Genesio dans L’Équipe.

« Je pense qu’ils sont complémentaires, imagine Walid Regragui. Hamza a besoin d’un pivot pour tourner autour. Mais Bruno a du monde et Haraldsson est fort. Après, Hamza est aussi un mec qui a besoin d’espace. Il sort du Championnat local, sa progression en deux ans est plus qu’extraordinaire. Et, en sélection, il a apporté à chaque fois. C’est quelqu’un d’imprévisible, capable de fulgurances, un peu fantasque et qui tente. Il a des grosses qualités naturelles. Il est très vif, très puissant et peut frapper d’un peu n’importe quel angle. »