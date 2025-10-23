ASSE : Horneland clarifie l’avenir de Paul Eymard
ASSE : Horneland clarifie l'avenir de Paul Eymard

ASSE : Horneland clarifie l’avenir de Paul Eymard
Laurent Hess
23 octobre 2025

Le coach des Verts s’est exprimé sur la situation du jeune milieu de terrain ce jeudi en conférence de presse.

Hier, L’Equipe a révélé que Paul Eymard ne participera pas à la Coupe du monde U17 au Qatar, ces prochaines semaines, parce que l’ASSE a décidé de le bloquer. Une information qui nous a été confirmée. Lionel Rouxel, le sélectionneur de l’équipe de France U17, comptait faire appel au milieu de terrain stéphanois et la décision du club forézien l’a fortement contrarié, surtout qu’Eymard évolue en réserve depuis le début de la saison. Mais la situation du joueur, qui rechigne à signer son premier contrat pro chez les Verts, se décante.

Horneland compte sur lui

Le jeune milieu de terrain a été réintégré au groupe pro et il devrait entrer prochainement dans la rotation d’Eirik Horneland. Sa dernière prestation contre Romorantin (1-1) n’ayant pas été très satisfaisante, pas sûr qu’il soit présent dans le groupe dès le déplacement à Annecy, mais cela ne devrait plus trop tarder. C’est ce qu’a confirmé Eirik Horneland en conférence de presse. « Paul a fait la pré-saison avec nous avant de retourner avec le centre de formation mais cela fait une quinzaine de jours qu’il a réintégré le groupe pro et il travaille très bien, a expliqué le Norvégien. C’est une très bonne chose de l’avoir de nouveau avec nous. Il va apporter plus de concurrence. Il manque encore de rythme mais il va se développer et quand il sera apte, il pourra jouer. » Le message est clair : Horneland compte sur Eymard, et il envisage de faire appel à lui.

