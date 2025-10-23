L’OL a enchaîné un troisième succès (2-0) en Europa League mais que ce fut dur face à un FC Bâle qui s’est procuré plusieurs grosses occasions en seconde période !

Au vu des 45 premières minutes et après l’ouverture du score de Corentin Tolisso dès la 2e, on s’imaginait l’Olympique Lyonnais cartonner le FC Bâle. Mais après la seconde période, les Gones peuvent s’estimer heureux d’avoir pris les trois points, faisant ainsi le plein en Europa League. Dominateurs dans le jeu quand ils avaient des jambes, les hommes de Paulo Fonseca ont tiré la langue après le repos et s’en sont remis à Dominik Greif pour conserver leur avantage. Voici leurs notes.

Greif (7) : heureusement qu’il était là ! Il plonge bien à la 25e pour détourner une frappe croisée de Shaqiri. Un arrêt réflexe splendide sur une reprise d’Ajeti à bout portant à la 69e. Encore décisif à la 76e sur une frappe de près de Salah. Rassurant dans le domaine aérien, il a vraiment fait office de mur infranchissable ce soir.

Maitland-Niles (5) (Kluivert, 71e) : il a multiplié les courses et les appels dans son couloir, tout en faisant bonne garde défensivement. Dommage que ses centres aient manqué de précision.

Mata (6) : il a fait bonne garde avec Niakhaté mais il s’est montré fébrile à plusieurs reprises en seconde période. Normal car la défense semblait parfois abandonnée par le reste de l’équipe.

Niakhaté (6) : un excellent tacle à la 12e pour contrer une frappe suisse qui prenait le chemin du but. Lui aussi a fait ce qu’il a pu lorsque les vagues suisses déferlaient sur le but lyonnais.

Abner (5) : une mauvaise relance à l’origine de la grosse occasion suisse de la 69e. Pas sa prestation la plus mémorable sous le maillot blanc.

De Carvalho (6) : presse très intelligemment son adversaire à la 4e, ce qui permet à Tolisso de marquer. Une grosse activité tout au long de la rencontre mais sa baisse de régime en seconde période a directement impacté l’équipe.

Tessmann (4) (Morton (5), 46e) : l’Américain percute bien à la 28e, plein axe, mais sa frappe manque de puissance pour surprendre le gardien suisse. Gâche une belle occasion à la 45e en tirant dans un angle fermé alors que deux partenaires attendaient une passe en retrait. Morton a débuté son match par un tacle salvateur à la 52e pour empêcher une égalisation suisse.

Tolisso (6) (Sulc, 78e) : ouvre le score dès la 4e minute, de près, après un bon pressing de De Carvalho. Il se procure une autre occasion dans le courant de la première période. Son influence dans le jeu est vraiment impressionnante, il perd très peu de ballons, oriente bien le jeu… Un vrai leader.

Merah (5) (Moreira, 78e) : le prometteur milieu offensif a du talent plein les pieds mais face aux rugueux Suisses, il a eu du mal à l’exprimer. Moreira, qui a pris sa place, a cru doubler la mise en milieu de seconde période mais il y avait hors-jeu au début de l’action. Ce n’était que partie remise. A la 89e, il conclut de près après avoir été lancé dans la profondeur.

Fofana (5) (Karabec, 71e) : envoie une grosse frappe du droit sur le gardien suisse à la 47e. Rebelote à la 50e, cette fois du gauche, après avoir fixé le dernier défenseur. Ne cadre pas sa frappe à la 58e. Comme d’habitude, le Belge a beaucoup bougé, s’est procuré nombre d’occasions mais il lui a manqué la finition.

Satriano (4) : manque une grosse occasion à la 12e, plutôt que de servir Fofana, seul au point de pénalty. A la 41e, une tête au point de pénalty n’est pas assez puissante pour surprendre le gardien. L’Uruguayen a pris beaucoup de coups de la part de ses adversaires et il a eu du mal à exister.