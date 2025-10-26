Stade Rennais : trois bonnes raisons de remplacer Beye par Clement
Fabien Chorlet
26 octobre 2025

Alors qu’Habib Beye pourrait bientôt être limogé de son poste d’entraîneur du Stade Rennais, Philippe Clement semble être le favori pour lui succéder. On vous explique pourquoi le SRFC devrait foncer sur l’ancien coach de l’AS Monaco.

Après une nouvelle contre-performance le week-end dernier face à l’AJ Auxerre (2-2), soit son quatrième match nul consécutif en Ligue 1, Habib Beye est plus que jamais sur la sellette du côté du Stade Rennais. Et pour le remplacer, le nom de Philippe Clement est celui qui revient avec le plus d’insistance ces derniers jours. Voici trois raisons pour lesquelles la famille Pinault serait bien inspirée de nommer Philippe Clement à la place d’Habib Beye.

Clement est libre

Contrairement à un coach comme Wilfried Nancy, lui aussi annoncé dans les petits papiers du Stade Rennais pour remplacer Habib Beye, Philippe Clement est libre de tout contrat. L’entraîneur belge est à la recherche d’une nouvelle expérience après son départ en février 2025 des Glasgow Rangers. En nommant Philippe Clement sur son banc, l’état-major du Stade Rennais n’aurait alors aucune indemnité à payer, hormis son salaire bien entendu.

Clement connaît déjà la Ligue 1

Philippe Clement présente aussi l’avantage de parler français et de connaître déjà la Ligue 1 après être passé sur le banc de l’AS Monaco de janvier 2022 à juin 2023. Sur le Rocher, le technicien de 51 ans a officié 72 matchs pour 37 victoires, 14 matchs nuls et 21 défaites. Après avoir terminé troisième de Ligue 1 lors de la saison 2021-2022, Philippe Clement, pourtant solidement installé à son poste à la sortie de l’hiver, a été limogé par l’ASM à l’issue de la saison 2022-2023, payant la décevante sixième place de son équipe.

Clement prône un jeu offensif

Philippe Clément apparaît comme le candidat idéal, fort de principes de jeu clairs et d’une philosophie résolument tournée vers l’offensive. « Je veux toujours avoir une équipe dominante, qui joue offensivement, avec beaucoup d’envie. J’ai joué dans des systèmes différents, mais toujours avec l’idée d’être dominant. Si l’adversaire est plus fort, tu dois être malin », disait-il en conférence de presse lors de sa présentation à Monaco. Ce qui changerait du jeu stéréotypé et sans créativité d’Habib Beye…

Ligue 1Stade Rennais
