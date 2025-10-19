Mené et malmené par une équipe de l’AJ Auxerre qui n’a rien lâché (2-2), le Stade Rennais n’a pas enrayé la crise qui couve depuis le mois de septembre. La faillite de trois joueurs du SRFC pourrait coûter sa place à Habib Beye.

Quentin Merlin

Qu’est-il passé par la tête de Quentin Merlin ? On joue la 7e minute quand le latéral gauche du Stade Renanis tente une passe latérale lunaire devant sa défense, interceptée par Danny Namaso qui fusille le pauvre Brice Samba (0-1). Conscient de son énorme boulette, l’ancien joueur de l’OM s’est excusé devant ses coéquipiers mais n’a pas spécialement brillé pendant le reste du match.

Mahdi Camara

Au côté des hyperactifs Valentin Rongier et Seko Fofana, Mahdi Camara a fait pâle figure. L’ancien milieu de terrain de l’ASSE n’a pas apporté ce qu’il sait faire : de l’impact et des projections suivies vers l’avant. Sans compter qu’il a effectué quelques relances approximatives et mis tout l’édifice rennais en difficulté. Six ballons perdus et seulement 49 ballons touchés : c’est trop peu à son poste d’organisateur.

Anthony Rouault

Plus maladroit que méchant ou intentionnel, Anthony Rouault a provoqué le penalty égalisateur de l’AJA à 2-2. Dominé à la course par le buteur Lassine Sinayoko, le défenseur rennais l’a déséquilibré dans la surface. Jusque-là, il ne réalisait pas un excellent match. Discret, voire emprunté il a même écopé d’un carton jaune. On l’a connu bien plus inspiré et tranchant que cet après-midi.